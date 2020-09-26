«Детройт» продлил на год контракт с форвардом Ганье

Пресс-служба клуба НХЛ «Детрой Ред Уингз» сообщила о продлении контракта с форвардом Сэмом Ганье. Стороны подписали соглашение на один год.

В минувшем сезоне 31-летний канадец выступал за «Эдмонтон Ойлерз». За канадский клуб провёл 36 матчей и набрал 12 (5+7) очков. После этого форвард перешёл в «Детройт». В шести матчах регулярного чемпионата НХЛ забросил одну шайбу.

В НХЛ Ганье дебютировал в сезоне-2007/2008. С тех пор провёл 844 матча в КХЛ и набрал 459 очков.

«Детройт» в этом сезоне занял последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В результате «красные крылья» не попали в плей-офф НХЛ.