«Детройт» продлил на год контракт с форвардом Ганье
Пресс-служба клуба НХЛ «Детрой Ред Уингз» сообщила о продлении контракта с форвардом Сэмом Ганье. Стороны подписали соглашение на один год.
В минувшем сезоне 31-летний канадец выступал за «Эдмонтон Ойлерз». За канадский клуб провёл 36 матчей и набрал 12 (5+7) очков. После этого форвард перешёл в «Детройт». В шести матчах регулярного чемпионата НХЛ забросил одну шайбу.
В НХЛ Ганье дебютировал в сезоне-2007/2008. С тех пор провёл 844 матча в КХЛ и набрал 459 очков.
«Детройт» в этом сезоне занял последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В результате «красные крылья» не попали в плей-офф НХЛ.
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