Московское «Динамо» отреагировало на техническое поражение рижского «Динамо»

Пресс-служба московского «Динамо» прокомментировала отмену матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо». Встреча должна была состояться 26 сентября. Из-за вспышки коронавируса рижане отказались от проведения матча. В итоге КХЛ засчитала им техническое поражение.
«Техническое поражение рижан — юридически наша 400-я победа в основное время в КХЛ. Не таким способом мы хотели её одержать, поэтому юбилейную картинку откладываем до понедельника — до матча со «Спартаком».
Рижанам желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в «твиттере» московского «Динамо».
19 сентября портал Sportacentrs сообщил о пяти хоккеистах рижского «Динамо», заразившихся коронавирусом. 22 сентября, стало известно ещё о пяти подтверждённых случаях среди игроков рижан. В тот же день председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис заявил, что основной состав команды будет закрыт на карантин до 5 октября. До этой даты рижский клуб должен был сыграть дома с московскими «Динамо» (26 сентября) и ЦСКА (29 сентября), а также с минским «Динамо» (1 октября). 3 октября латвийская команда должна на выезде встретиться с подмосковным «Витязем».
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