Гребенщиков: шесть пропущенных шайб «Витязем» — очень много

Форвард «Витязя» Святослав Гребенщиков прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Встреча закончилась победой уфимцев со счётом 6:5.
«Игра хорошая была, думаю, зрителям она понравилась. Интенсивная, с множеством забитых шайб. Пропустили ненужные голы. Шесть шайб — очень много, из-за своих ошибок. Играли, старались, немножко в обороне недосмотрели, на добивании было забито много голов. Разберём ошибки.
Отсутствие лидеров у соперника? Разговоров о том, что кто-то у Уфы болеет, а кто не болеет у нас не было. У них и без того хороший состав, много людей, которые могут забить, как сегодня игра и показала. Никакого недонастроя с нашей стороны не было, наоборот, хотели выиграть третью игру на выезде», — цитирует Гребенщикова пресс-служба КХЛ.
- 26 сентября 2020
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