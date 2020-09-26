МакSим посетила матч «Спартак» — «Амур», фанаты спели её песню «Знаешь ли ты»

Известная певица МакSим была замечена на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» — «Амур». Организаторы встречи перед одним из вбрасываний включили песню МакSим «Знаешь ли ты», которую любят фанаты московского клуба. В итоге болельщики красно-белых спели песню.

Ранее сообщалось, что МакSим испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. Слухи о проблемах певицы появились в начале 2020 года.

«Спартак» одержал победу в матче с «Амуром», встреча закончилась со счётом 3:1.

Гости вышли вперёд в конце первого периода усилиями Томаша Зогорны. Во втором периоде хозяева забросили две шайбы, их авторами стали Максим Цыплаков и Сергей Широков. В третьем периоде точку в матче поставил Лукаш Радил.

«Спартак» прервал неудачную серию, включавшую четыре проигрыша. «Амур» в пяти последних матчах потерпел третье поражение.