«Детройт» объявил о переходе защитника «Рейнджерс» Марка Стаала

Пресс-служба клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» в «Твиттере» сообщила об обмене с «Нью-Йорк Рейнджерс», в результате которого 33-летний канадский защитник Марк Стаал перешёл в состав «красных крыльев».

Помимо перехода Стаала, «Детройт» получил право выбора во втором раунде драфта НХЛ 2021 года. О том, что получит «Нью-Йорк Рейнджерс» стороны договорятся позднее, однако уже сейчас «синерубашечники» сократили платёжную ведомость на $ 5,7 млн.

По окончании сезона-2020/2021 у Стаала истекает его 6-летнее соглашение на общую сумму $34, 2 млн, подписанное с «Рейнджерс» в 2015 году.

В прошедшем сезоне 33-летний хоккеист провёл 52 встречи в регулярном чемпионате за «Рейнджерс», в которых отметился двумя заброшенными шайбами и девятью результативными передачами при показателе полезности «+5» и 16 минутах штрафа.

Всего за карьеру в НХЛ Марк Стаал отыграл 892 встречи, набрав 188 (43+145) очков и заработав коэффициент полезности «+46».