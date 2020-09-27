«Детройт» объявил о переходе защитника «Рейнджерс» Марка Стаала

Пресс-служба клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» в «Твиттере» сообщила об обмене с «Нью-Йорк Рейнджерс», в результате которого 33-летний канадский защитник Марк Стаал перешёл в состав «красных крыльев».
Помимо перехода Стаала, «Детройт» получил право выбора во втором раунде драфта НХЛ 2021 года. О том, что получит «Нью-Йорк Рейнджерс» стороны договорятся позднее, однако уже сейчас «синерубашечники» сократили платёжную ведомость на $ 5,7 млн.
По окончании сезона-2020/2021 у Стаала истекает его 6-летнее соглашение на общую сумму $34, 2 млн, подписанное с «Рейнджерс» в 2015 году.
В прошедшем сезоне 33-летний хоккеист провёл 52 встречи в регулярном чемпионате за «Рейнджерс», в которых отметился двумя заброшенными шайбами и девятью результативными передачами при показателе полезности «+5» и 16 минутах штрафа.
Всего за карьеру в НХЛ Марк Стаал отыграл 892 встречи, набрав 188 (43+145) очков и заработав коэффициент полезности «+46».
- 27 сентября 2020
-
02:29
- 26 сентября 2020
-
23:48
-
23:30
-
22:30
-
22:20
-
22:13
-
21:47
-
20:54
-
20:48
-
20:20
-
20:13
-
19:58
-
19:37
-
18:40
-
18:39
-
18:15
-
18:07
-
17:42
-
17:04
-
16:50
-
15:47
-
15:12
-
14:41
-
14:07
-
14:00
-
13:41
-
13:21
-
12:58
-
12:39
-
12:07
-
11:40
-
11:20
-
10:58
-
10:37
-
10:22