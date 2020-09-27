Главный тренер «Рейнджерс» отреагировал на обмен Марка Стаала в «Детройт»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал обмен 33-летнего канадского защитника Марка Стаала в «Детройт Ред Уингз».
«Для меня было большой честью тренировать Марка Стаала в течение последних двух сезонов. Наши молодые игроки учились на профессионализме и самоотдаче Марка. Его влияние на нашу команду будет продолжаться и по сей день», — приводит слова Куинна пресс-служба «Рейнджерс» в «Твиттере».
Напомним, что в результате обмена «Детройт» получил Марка Стаала и право выбора во втором раунде драфта НХЛ 2021 года, а о том, что получит «Нью-Йорк Рейнджерс» стороны договорятся позднее.
В прошедшем сезоне 33-летний хоккеист провёл 52 встречи в регулярном чемпионате за «Рейнджерс», в которых отметился двумя заброшенными шайбами и девятью результативными передачами при показателе полезности «+5» и 16 минутах штрафа.
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