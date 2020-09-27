Никита Кучеров отдал 26-ю результативную передачу в текущем Кубке Стэнли

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит 5-й матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». К середине 2-го периода счёт в игре равный – 1:1. Напомним, что в серии ведут игроки «Тампы» – 3-1.

На 5-й минуте 2-го периода российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров совершил результативную передачу на Ондржея Палата, который после невероятного прохода к чужим воротам, переиграл Антона Худобина и поразил ворота «Далласа», сравняв счёт в матче.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Тампы». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Для 27-летнего российского форварда это уже 26-я результативная передача в 24 играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Всего на счету Кучерова 33 (7+26) очка при показателе полезности «+16».