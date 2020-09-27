Никита Кучеров отдал 26-ю результативную передачу в текущем Кубке Стэнли

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит 5-й матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». К середине 2-го периода счёт в игре равный – 1:1. Напомним, что в серии ведут игроки «Тампы» – 3-1.
На 5-й минуте 2-го периода российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров совершил результативную передачу на Ондржея Палата, который после невероятного прохода к чужим воротам, переиграл Антона Худобина и поразил ворота «Далласа», сравняв счёт в матче.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Тампы». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Для 27-летнего российского форварда это уже 26-я результативная передача в 24 играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Всего на счету Кучерова 33 (7+26) очка при показателе полезности «+16».
- 27 сентября 2020
-
04:30
-
04:27
-
03:17
-
02:29
- 26 сентября 2020
-
23:48
-
23:30
-
22:30
-
22:20
-
22:13
-
21:47
-
20:54
-
20:48
-
20:20
-
20:13
-
19:58
-
19:37
-
18:40
-
18:39
-
18:15
-
18:07
-
17:42
-
17:04
-
16:50
-
15:47
-
15:12
-
14:41
-
14:07
-
14:00
-
13:41
-
13:21
-
12:58
-
12:39
-
12:07
-
11:40
-
11:20