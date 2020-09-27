Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Никита Кучеров отдал 26-ю результативную передачу в текущем Кубке Стэнли

Никита Кучеров отдал 26-ю результативную передачу в текущем Кубке Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит 5-й матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». К середине 2-го периода счёт в игре равный – 1:1. Напомним, что в серии ведут игроки «Тампы» – 3-1.

На 5-й минуте 2-го периода российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров совершил результативную передачу на Ондржея Палата, который после невероятного прохода к чужим воротам, переиграл Антона Худобина и поразил ворота «Далласа», сравняв счёт в матче.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Тампы». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Для 27-летнего российского форварда это уже 26-я результативная передача в 24 играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Всего на счету Кучерова 33 (7+26) очка при показателе полезности «+16».

Кучеров повторил достижение Гретцки и Гилмора 27-летней давности
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020