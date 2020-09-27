Палат стал четвёртым игроком в истории «Тампы», набравшим 60 очков за карьеру в плей-офф
В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». После второго периода счёт равный – 1:1. Напомним, что в серии ведут игроки «Тампы» – 3-1.
Автором единственной на данный момент шайбы «молний» стал нападающий Ондржей Палат. Благодаря этому голу чешский форвард стал четвёртым игроком в истории «Тампы», набравшим 60 очков за карьеру в плей-офф. Результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров, являющийся рекордсменом клуба по этому показателю (94 балла).
Второе место занимает шведский защитник Виктор Хедман (69), топ-3 замыкает завершивший карьеру Мартин Сан-Луи (68).
Кучеров уступает только Гретцки и Лемье по результативным передачам за один плей-офф НХЛ
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