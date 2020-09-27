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Гол Перри в овертайме не дал «Тампе» стать победителем Кубка Стэнли

Гол Перри в овертайме не дал «Тампе» стать победителем Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиши между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 3:2 во втором овертайме. Таким образом, «Даллас» сократил отставание в серии («Тампа» ведёт 3-2) и не позволил «молниям» стать обладателем Кубка Стэнли уже сегодня.

Счёт в первом периоде открыли игроки «Далласа» — отличился Кори Перри. Во втором периоде «Тампа» смогла сравнять счёт благодаря голу Ондржея Палата, ассистентом для которого выступил российский форвард Никита Кучеров. В начале третьего периода «Тампа» вышла вперёд — шайбу на свой счёт записал другой россиянин, Михаил Сергачёв, однако «Далласу» удалось снова выравнять положение усилиями Джо Павелски — 2:2. Решающая шайба также на счету Кори Перри.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 5-й матч
27 сентября 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Перри (Сегин, Олексяк) – 17:52' (5x5)   1:1 Палат (Кучеров, Пойнт) – 24:37' (5x5)   2:1 Сергачёв (Пойнт) – 43:38' (5x5)   2:2 Павелски (Хейсканен, Сегин) – 53:15' (5x5)   2:3 Перри (Клингберг, Сегин) – 89:23' (5x5)
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