Гол Перри в овертайме не дал «Тампе» стать победителем Кубка Стэнли

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиши между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 3:2 во втором овертайме. Таким образом, «Даллас» сократил отставание в серии («Тампа» ведёт 3-2) и не позволил «молниям» стать обладателем Кубка Стэнли уже сегодня.

Счёт в первом периоде открыли игроки «Далласа» — отличился Кори Перри. Во втором периоде «Тампа» смогла сравнять счёт благодаря голу Ондржея Палата, ассистентом для которого выступил российский форвард Никита Кучеров. В начале третьего периода «Тампа» вышла вперёд — шайбу на свой счёт записал другой россиянин, Михаил Сергачёв, однако «Далласу» удалось снова выравнять положение усилиями Джо Павелски — 2:2. Решающая шайба также на счету Кори Перри.