Джо Павелски установил рекорд по голам в плей-офф НХЛ среди американских игроков

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». В ходе третьего периода счёт равный – 2:2. Напомним, что в серии ведут игроки «Тампы» – 3-1.

В составе «Далласа» заброшенной шайбой отметился Джо Павелски. Для 36-летнего форварда эта шайба стала 61-й за карьеру в плей-офф НХЛ, благодаря чему он единолично вышел на первое место по этому показателю среди американских хоккеистов, превзойдя достижение Джо Маллена (60).



В четвёртом матче серии Павелски добрался до отметки в 12 шайб в этом плей-офф НХЛ, что является лучшим результатом в истории Кубка Стэнли среди игроков, достигших 36 лет. Таким образом, американский нападающий обновил рекорд НХЛ 62-летней давности, принадлежавший Морису Ришару (1958 год, 11 голов в возрасте 36 лет).