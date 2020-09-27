Худобин стал пятым голкипером в истории НХЛ, отразившим 700 бросков за один плей-офф

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». После первого овертайма счёт равный – 2:2. Напомним, что в серии ведут игроки «Тампы» – 3-1.
Голкипер «Далласа» Антон Худобин на данный момент парировал уже 35 бросков, благодаря чему достиг отметки в 700 сейвов в этом плей-офф. 34-летний россиянин стал пятым голкипером в истории НХЛ, отразившим 700 бросков за один плей-офф.
Рекорд принадлежит голкиперу Тиму Томасу, отразившему 798 бросков в 2011 году. Второе место в этой номинации занимает Кирк Маклин (761 сейв в 1994 году). Топ-3 замыкает голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск (715 сейвов в 2013 году). В активе Худобина после 80 минут матча с «Тампой» 713 отражённых бросков.
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