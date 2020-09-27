Сейв Худобина спас «Даллас» от поражения в финальной серии Кубка Стэнли

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 3:2 во втором овертайме.

Одним из героев матча стал голкипер «Старз» Антон Худобин. Россиянин совершил потрясающий сейв в овертайме. Сначала он отразил точный бросок Виктора Хедмана, а спустя секунду заблокировал добивание Брейдена Пойнта. Всего Худобин отразил 39 бросков в матче. Спасение Худобина можно посмотреть в «твиттере» «Далласа».

«Даллас» победил благодаря голу 35-летнего нападающего Кори Перри. Канадский форвард выиграл борьбу на пятаке перед воротами «Тампы» и с близкого расстояния затолкал шайбу в цель, переиграв голкипера «молний» Андрея Василевского.