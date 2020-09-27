Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сейв Худобина спас «Даллас» от поражения в финальной серии Кубка Стэнли

Сейв Худобина спас «Даллас» от поражения в финальной серии Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 3:2 во втором овертайме.

Одним из героев матча стал голкипер «Старз» Антон Худобин. Россиянин совершил потрясающий сейв в овертайме. Сначала он отразил точный бросок Виктора Хедмана, а спустя секунду заблокировал добивание Брейдена Пойнта. Всего Худобин отразил 39 бросков в матче. Спасение Худобина можно посмотреть в «твиттере» «Далласа».

«Даллас» победил благодаря голу 35-летнего нападающего Кори Перри. Канадский форвард выиграл борьбу на пятаке перед воротами «Тампы» и с близкого расстояния затолкал шайбу в цель, переиграв голкипера «молний» Андрея Василевского.

Худобин вышел на третье место в истории НХЛ по отражённым броскам за один плей-офф
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020