Перри — о победе в пятом матче финала: «Даллас» никогда не сдаётся, будем биться до конца

Нападающий «Даллас Старз» Кори Перри прокомментировал победу в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 2ОТ, 2-3). Канадский форвард стал главным героем матча, оформив дубль с голом во втором овертайме.

«Мы постоянно об этом говорим – надо забить один, и будем играть дальше. Мы обретаем свою игру, чтобы добиться чего-то важного. Как мы выиграли этот матч, когда столько человек травмированы? У нас глубокий состав, мы весь сезон об этом говорить. Наша команда никогда не сдаётся. Будем биться до конца.

«Тампа» — хорошая команда, которая будет создавать шансы. Мы эти шансы минимизируем, это битва, все борются за свободное пространство, которого не так и много. Рады, что выиграли этот матч, но уже думаем о следующим», — сказал Перри сразу после завершения матча.