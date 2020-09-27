Сегин — о Павелски и Перри: не уверен, что их можно назвать старыми

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин прокомментировал вклад партнёров по команде Джо Павелски и Кори Перри в победу в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 2ОТ, 2-3).

«Судя по тому, как они играют, не уверен, что их можно назвать старыми», — сказал Сегин на послематчевой пресс-конференции.

Автором победной шайбы стал ветеран НХЛ 35-летний нападающий «Далласа» Кори Перри. Канадский форвард оформил дубль, а ещё одну шайбу «Старз» забросил 36-летний Джо Павелски. Примечательно, что самые возрастные игроки «Далласа» забросили последние шесть шайб своей команды в серии. В предыдущем матче дубль оформил Павелски, а Перри забросил одну шайбу. Американец Павелски также установил национальный снайперский рекорд.