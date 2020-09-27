Сегин — о Павелски и Перри: не уверен, что их можно назвать старыми
Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин прокомментировал вклад партнёров по команде Джо Павелски и Кори Перри в победу в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 2ОТ, 2-3).
«Судя по тому, как они играют, не уверен, что их можно назвать старыми», — сказал Сегин на послематчевой пресс-конференции.
Автором победной шайбы стал ветеран НХЛ 35-летний нападающий «Далласа» Кори Перри. Канадский форвард оформил дубль, а ещё одну шайбу «Старз» забросил 36-летний Джо Павелски. Примечательно, что самые возрастные игроки «Далласа» забросили последние шесть шайб своей команды в серии. В предыдущем матче дубль оформил Павелски, а Перри забросил одну шайбу. Американец Павелски также установил национальный снайперский рекорд.
Перри — о победе в пятом матче финала: «Даллас» никогда не сдаётся, будем биться до конца
- 27 сентября 2020
-
09:08
-
08:57
-
08:45
-
08:27
-
08:24
-
08:15
-
08:01
-
07:53
-
07:46
-
07:36
-
07:31
-
07:30
-
07:25
-
07:21
-
07:17
-
07:10
-
07:03
-
06:34
-
05:57
-
05:44
-
05:36
-
05:22
-
04:49
-
04:39
-
04:30
-
04:27
-
03:17
-
02:29
- 26 сентября 2020
-
23:48
-
23:30
-
22:30
-
22:20
-
22:13
-
21:47
-
20:54
Партнерский контент