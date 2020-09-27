Видео реакции жены Кори Перри на победный гол мужа во втором овертайме пятого матча финала

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 3:2 во втором овертайме. Таким образом, «Даллас» сократил отставание в серии («Тампа» ведёт 3-2) и не дал «молниям» стать обладателем Кубка Стэнли уже сегодня.

Автором победной шайбы стал ветеран НХЛ 35-летний нападающий «Далласа» Кори Перри. Канадский форвард выиграл борьбу на пятаке перед воротами «Тампы» и с близкого расстояния затолкал шайбу в цель, переиграв голкипера «молний» Андрея Василевского.

На трибуне «Роджерс Плэйс» за своего мужа эмоционально болела его супруга Блэйкни. Видео её реакции на гол мужа можно посмотреть в «Твиттере». Рядом с Блэйкни на видео запечатлена супруга нападающего «Старз» Джастина Даулинга, который в пятом матче финала Кубка Стэнли провёл дебютный матч в этом плей-офф.