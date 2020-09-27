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Видео реакции жены Кори Перри на победный гол мужа во втором овертайме пятого матча финала

Видео реакции жены Кори Перри на победный гол мужа во втором овертайме пятого матча финала
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 3:2 во втором овертайме. Таким образом, «Даллас» сократил отставание в серии («Тампа» ведёт 3-2) и не дал «молниям» стать обладателем Кубка Стэнли уже сегодня.

Автором победной шайбы стал ветеран НХЛ 35-летний нападающий «Далласа» Кори Перри. Канадский форвард выиграл борьбу на пятаке перед воротами «Тампы» и с близкого расстояния затолкал шайбу в цель, переиграв голкипера «молний» Андрея Василевского.

На трибуне «Роджерс Плэйс» за своего мужа эмоционально болела его супруга Блэйкни. Видео её реакции на гол мужа можно посмотреть в «Твиттере». Рядом с Блэйкни на видео запечатлена супруга нападающего «Старз» Джастина Даулинга, который в пятом матче финала Кубка Стэнли провёл дебютный матч в этом плей-офф.

Видео гола Перри во втором овертайме, который перевёл финал Кубка Стэнли в шестой матч
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