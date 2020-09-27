Худобин сам попросил у тренера сыграть в пятом матче. Антон два года не играл бэк-ту-бэк

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс после победы в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 2ОТ, 2-3) признался, что голкипер Антон Худобин сам попросил выпустить его на лёд в стартовом составе.
В результате Худобин стал одним из главных героев матча, отразив 39 бросков из 41. Благодаря сейвам во втором овертайме Худобин вышел на третье место в истории НХЛ по отражённым броскам (717) за один плей-офф, превзойдя достижение Туукки Раска (715 сейвов в 2013 году).
Примечательно, что четвёртый и пятый матч финала Кубка Стэнли игрались два дня кряду, что обозначается термином бэк-ту-бэк. В последний раз российский голкипер принимал участие в бэк-ту-бэк в роли стартового голкипера в ноябре 2018 года. С тех пор Худобин ни разу не играл два матча за два дня с первых минут.
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