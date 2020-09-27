Купер: если бы матч продолжался дальше, не уверен, что кто-нибудь бы забил. Все устали
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2:3 2ОТ, 3-2).
«Мы хорошо играли сегодня, так что я думаю, что мы наиграли на победу. Впрочем, уверен, люди из другой команды сегодня скажут то же самое. Если бы матч продолжался дальше, не уверен, что кто-нибудь бы забил. Все так устали», — сказал Купер на послематчевой пресс-конференции.
Автором победной шайбы стал ветеран НХЛ 35-летний нападающий «Далласа» Кори Перри. Канадский форвард выиграл борьбу на пятаке перед воротами «Тампы» и с близкого расстояния затолкал шайбу в цель, переиграв голкипера «молний» Андрея Василевского. Перри отличился на 10-й минуте второго овертайма.
Видео гола Перри во втором овертайме, который перевёл финал Кубка Стэнли в шестой матч
- 27 сентября 2020
-
09:08
-
08:57
-
08:45
-
08:27
-
08:24
-
08:15
-
08:01
-
07:53
-
07:46
-
07:36
-
07:31
-
07:30
-
07:25
-
07:21
-
07:17
-
07:10
-
07:03
-
06:34
-
05:57
-
05:44
-
05:36
-
05:22
-
04:49
-
04:39
-
04:30
-
04:27
-
03:17
-
02:29
- 26 сентября 2020
-
23:48
-
23:30
-
22:30
-
22:20
-
22:13
-
21:47
-
20:54
Партнерский контент