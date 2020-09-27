Купер: если бы матч продолжался дальше, не уверен, что кто-нибудь бы забил. Все устали

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2:3 2ОТ, 3-2).

«Мы хорошо играли сегодня, так что я думаю, что мы наиграли на победу. Впрочем, уверен, люди из другой команды сегодня скажут то же самое. Если бы матч продолжался дальше, не уверен, что кто-нибудь бы забил. Все так устали», — сказал Купер на послематчевой пресс-конференции.

Автором победной шайбы стал ветеран НХЛ 35-летний нападающий «Далласа» Кори Перри. Канадский форвард выиграл борьбу на пятаке перед воротами «Тампы» и с близкого расстояния затолкал шайбу в цель, переиграв голкипера «молний» Андрея Василевского. Перри отличился на 10-й минуте второго овертайма.