Все голы и видеообзор победы «Далласа» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли
На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 3:2 во втором овертайме. Таким образом, «Даллас» сократил отставание в серии («Тампа» ведёт 3-2) и не позволил «молниям» стать обладателем Кубка Стэнли уже сегодня.
На сайте «Яндекс.Эфир» доступен видеообзор прошедшей игры.
Авторами заброшенных шайб в составе «Тампы» стали Ондржей Палат и Михаил Сергачёв, в составе «Далласа» отличились Кори Перри (дважды) и Джо Павелски. Перри стал автором победного гола «Старз» во втором овертайме. Шестой матч между командами состоится 29 сентября и начнётся в 3:00 мск.
Видео реакции Радулова, Боунесса и «скамейки» «Далласа» на победный гол в матче с «Тампой»
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