Видео реакции Радулова, Боунесса и «скамейки» «Далласа» на победный гол в матче с «Тампой»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 3:2 во втором овертайме. Таким образом, «Даллас» сократил отставание в серии («Тампа» ведёт 3-2) и не позволил «молниям» стать обладателем Кубка Стэнли уже сегодня.

Автором победной шайбы стал ветеран НХЛ 35-летний нападающий «Далласа» Кори Перри. Канадский форвард выиграл борьбу на пятаке перед воротами «Тампы» и с близкого расстояния затолкал шайбу в цель, переиграв голкипера «молний» Андрея Василевского.

Видео с яркой реакцией «скамейки» «Далласа», в том числе российского форварда Александра Радулова и исполняющего обязанности главного тренера Рика Боунесса, можно посмотреть в «Твиттере».

Права на видео принадлежат NBCUniversal Media, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» компании NBC.