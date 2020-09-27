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Пойнт и Павелски делят лидерство в снайперской гонке плей-офф НХЛ

Пойнт и Павелски делят лидерство в снайперской гонке плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 3:2 во втором овертайме. Таким образом, «Даллас» сократил отставание в серии («Тампа» ведёт 3-2) и не позволил «молниям» стать обладателем Кубка Стэнли уже сегодня.

В составе «Далласа» заброшенной шайбой отметился Джо Павелски. Для 36-летнего форварда этот гол стал 13-м в нынешнем плей-офф НХЛ, что является лучшим результатом во всей лиге. Американский форвард делит лидерство в снайперской гонке Кубка Стэнли с нападающим «Тампы» Брейденом Пойнтом.

На третьем месте располагается форвард «молний» Ондржей Палат, отличившийся 11 раз. В топ-5 также входят защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман и нападающий «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват (по 10 голов).

Последние шесть голов «Далласа» в финале забили 35-летний Перри и 36-летний Павелски
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