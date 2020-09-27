Перри: в сезоне осталось шесть периодов. Возможно, потребуется больше, но мы ещё здесь
Нападающий «Даллас Старз» Кори Перри выступил с речью в раздевалке команды после победы в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 2ОТ, 2-3).
«В этом сезоне осталось шесть периодов. Возможно, потребуется больше, но мы всё ещё здесь. Давайте выиграем следующий матч», — сказал он.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Даллас Старз».
Автором победной шайбы стал ветеран НХЛ 35-летний нападающий «Далласа» Кори Перри. Канадский форвард оформил дубль, а ещё одну шайбу «Старз» забросил 36-летний Джо Павелски. Примечательно, что самые возрастные игроки «Далласа» забросили последние шесть шайб команды в серии. В предыдущем матче дубль оформил Павелски, а Перри забросил одну шайбу.
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