Боунесс — об игре Худобина в пятом матче финала плей-офф: фантастика, просто фантастика

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал игру голкипера Антона Худобина в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 2ОТ, 2-3).
«Фантастика, просто фантастика. Скажу снова: нас бы здесь не было без Худобина, как и их здесь бы не было без Василевского. Да, три матча за четыре дня, но он хотел эту игру. Вчера он подошёл и дал понять, что хочет играть. Это лишний раз показывает, каким бойцом он является.
Меня раньше просили описать его стиль и всё прочее. Но слушайте, это не имеет никакого значения. Главное, что это боец, который делает всё, чтобы остановить шайбу. И его сегодняшняя игра говорит о его характере и желании делать всё возможное ради победы», — цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.
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