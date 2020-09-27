Боунесс — об игре Худобина в пятом матче финала плей-офф: фантастика, просто фантастика

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал игру голкипера Антона Худобина в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 2ОТ, 2-3).

«Фантастика, просто фантастика. Скажу снова: нас бы здесь не было без Худобина, как и их здесь бы не было без Василевского. Да, три матча за четыре дня, но он хотел эту игру. Вчера он подошёл и дал понять, что хочет играть. Это лишний раз показывает, каким бойцом он является.

Меня раньше просили описать его стиль и всё прочее. Но слушайте, это не имеет никакого значения. Главное, что это боец, который делает всё, чтобы остановить шайбу. И его сегодняшняя игра говорит о его характере и желании делать всё возможное ради победы», — цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.