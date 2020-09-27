Сегин: не согласен, что Худобин не очень хорошо играл в серии. Он сражается в каждом матче

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин прокомментировал победу в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 2ОТ, 2-3).

«Мы получаем удовольствие от того, что нас называют андердогами. Кажется, абсолютно все в этом «пузыре» всегда ставят на нашего соперника. Мы наслаждаемся этим, верим друг в друга. Мы уверены в себе, не хотим покидать «пузырь» и ловим кайф.

Почему Перри и Павелски так здорово играют в плей-офф? Спокойствие, огромный опыт, страсть, стремление. Они всё это уже проходили и знают, как трудно дойти до этого момента. Они не хотят ни о чём жалеть. Главный толчок для нас сегодня был, когда они оба выступили в раздевалке: «За дело. Нельзя сидеть в обороне и надеяться на победу». Вы увидели эту перемену во втором овертайме, когда мы стали наседать на соперника.

Не согласен, что Худобин не очень хорошо играл в этой серии. Он сражается в каждом матче, мы здесь благодаря ему. Иногда случаются неудачные отскоки, но его рабочая этика не меняется», — сказал Сегин на послематчевой пресс-конференции.