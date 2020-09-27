«Детройт» не будет продлевать контракты с 36-летними защитниками Дэйли и Эрикссоном

Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» в межсезонье покинут два опытных защитника. Генеральный менеджер команды Стив Айзерман заявил, что не будет предлагать новые контракты Тревору Дэйли и Джонатану Эрикссону, сообщает Detroit News.

36-летний Дэйли в минувшем регулярном чемпионате провёл 43 матча и набрал 7 (0+7) очков при показателе полезности "-22" и 20 минутах штрафного времени. Тревор выступал за «красные крылья» на протяжении трёх последних сезонов.

В активе 36-летнего Эрикссона 18 матчей при отсутствии результативных действий и показателе полезности «-12». Шведский защитник выступал за «Детройт» с сезона-2007/2008. Эрикссон играл в составе сборной Швеции на зимних Олимпийских играх 2014 года, где шведы завоевали серебряные медали.