25-летний экс-голкипер «Сибири» Вадим Орехов погиб в автомобильной катастрофе

25-летний российский голкипер Вадим Орехов погиб в автомобильной катастрофе, сообщает издание «Аргументы и факты».

Вадим — уроженец Новосибирска. Профессиональную карьеру начал в «Сибирских Снайперах», затем выступал за такие клубы, как «Сарматы» (Оренбург), «Тамбов», «Горняк» (Рудный), «Рязань», «Химик» (Новополоцк), «Металлург» (Жлобин). В сезоне-2013/2014 Орехов дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, сыграв 45 секунд за «Сибирь» в матче регулярного чемпионата с «Атлантом».

Последним клубом Орехова стала команда ВХЛ-Б «Динамо-Алтай», в составе которой Вадим успел провести четыре матча. В них барнаульцы одержали три победы. Вратарь отразил 89,58% бросков при коэффициенте надёжности 2,5.

«Он был молод, полон сил и планов на будущее, отличался хорошим чувством юмора… Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Вадима, любителям и профессионалам хоккея — всем, кому он был дорог. Память о нём навсегда останется с нами», — сказано в сообщении пресс-службы ХК «Динамо-Алтай».