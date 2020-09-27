Боунесс — о Перри: немало работал против него и знаю, что он настоящая заноза в заднице

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал игру нападающего Кори Перри в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 2ОТ, 2-3).

«Я немало работал против него, знаю, что он – настоящая заноза в заднице для соперника. Именно поэтому он играет так эффективно. Под воротами, на пятачке его очень тяжело остановить. Он сильный, мощный, держит шайбу, очень терпелив, когда владеет шайбой. Ещё он многое значит для нас на скамейке, в раздевалке. Он даёт нам всё то, что обычно дают элитные спортсмены, победители.

В первом овертайме у нас не было нужного настроя. Нельзя бояться проиграть, а мы играли, чтобы не проиграть. После первого овертайма мы говорили, что надо играть, чтобы победить», — сказал Боунесс на послематчевой пресс-конференции.