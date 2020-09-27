В возрасте 74 лет ушёл из жизни дед Владимира Тарасенко

В возрасте 74 лет ушёл из жизни футбольный тренер Владимир Тарасенко — старший. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Новосибирск».

Владимир Алексеевич Тарасенко — легендарный спортивный наставник. Владимир Алексеевич долгое время руководил ДЮСШ «Чкаловец», был начальником новосибирской футбольной команды мастеров. Сын Владимира Алексеевича — Андрей Тарасенко — сейчас является тренером хоккейного клуба «Сибирь», а его внук Владимир защищает цвета клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз».

Во время прошлогоднего визита в Новосибирск Тарасенко-младший говорил, что одна из главных причин приезда — встреча с родственниками. Хоккеист регулярно созванивался с дедушкой, консультировался, обсуждал разные моменты.

«Встречи с родителями, бабушкой, дедушкой, с родителями жены. Это номер один для меня в Новосибирске. От встреч с ними испытываю больше всего положительных эмоций. Мы приезжаем сюда не для того, чтобы куда-то сходить, а чтобы провести время с семьёй», — говорил Тарасенко-младший.