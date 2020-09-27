Кори Перри повторил достижение Гленна Андерсона и Патрика Кейна

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 3:2 во втором овертайме. Таким образом, «Даллас» сократил отставание в серии («Тампа» ведёт — 3-2) и не позволил «молниям» стать обладателем Кубка Стэнли уже сегодня.

Форвард «Далласа» Кори Перри сделал дубль в этом матче, в том числе забросив победную шайбу во втором овертайме. 35-летний канадец забил в овертайме плей-офф НХЛ в пятый раз за карьеру и стал пятым игроком в истории, кому это удалось.

Рекорд лиги принадлежит Джо Сакику – восемь голов. На втором месте — Морис Ришар (шесть). По пять раз забивали Гленн Андерсон и нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн.