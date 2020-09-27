Гончар: Худобин просто играет на уровне MVP плей-офф

Бывший защитник «Даллас Старз» Сергей Гончар оценил игру голкипера команды Антона Худобина после пятого матча финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 2ОТ, 2-3).
«Антон играет просто на уровне MVP плей-офф, наверное, показывает лучший хоккей в карьере. Худобин вносит самый большой вклад в эти победы. Выручает в каждом матче.
Гурьянов и Радулов? Российские хоккеисты играют очень большую роль в команде, вносят очень большой вклад в победы. Саша и Денис тоже делают всё: и забивают, и отрабатывают в обороне, и шайбы на себя ловят. Они играют на самом высоком уровне и являются ведущими игроками этой команды», — цитирует Гончара ТАСС.
Благодаря сейвам во втором овертайме Худобин вышел на третье место в истории НХЛ по отражённым броскам (717) за один плей-офф, превзойдя достижение Туукки Раска (715 сейвов в 2013 году). Рекорд принадлежит голкиперу Тиму Томасу, отразившему 798 бросков в 2011 году. Второе место в этой номинации занимает Кирк Маклин (761 сейв в 1994 году).
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