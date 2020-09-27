Фридман: «пузыри» обходятся НХЛ в $ 75–90 млн. Мы их больше не увидим
Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что Национальная хоккейная лига, скорее всего, не станет рассматривать возможность проведения следующего сезона в «пузырях».
«По оценкам НБА, «пузырь» обходится им в $ 170 миллионов. «Пузыри» НХЛ будут стоить примерно $ 75–90 миллионов. И это одна из причин, почему мы больше не увидим «пузыри», — цитирует Фридмана Sportsnet.
Напомним, минувший регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершён из-за коронавируса. Лига возобновила сезон непосредственно с плей-офф, и все команды были размещены в двух городах – Торонто и Эдмонтоне. Матчи Кубка Стэнли проходят при пустых трибунах. В «пузыре» пройдёт и молодёжный чемпионат мира 2021 года. Матчи турнира также примет Эдмонтон.
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