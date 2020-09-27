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Давыдов: надо отдать должное московскому «Динамо», команда быстро выправила ход

Давыдов: надо отдать должное московскому «Динамо», команда быстро выправила ход
Хоккей / КХЛ 0

Легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов поделился мнением о выступлении бело-голубых на старте регулярного чемпионат КХЛ.

«Первые три матча «Динамо» проиграло. Опасался шторма на протяжении всей первой половины сентября, все-таки из-за эпидемии предсезонка у нас была скомкана. Но надо отдать должное команде — она быстро выправила ход. Шесть побед подряд намекают болельщикам «Динамо» на хороший сезон и интересную весну.

Где случился перелом? В Нур-Султане. Благодаря дублю Шипачёва в самой концовке четвёртое поражение кряду «Динамо» превратило в первую победу. Волевая, знаковая игра. Прежде всего отмечу спокойную обстановку в команде, клубе. Год назад после неудачного старта все нервничали, теперь, наоборот, сохраняли олимпийское спокойствие. Думаю, такая поддержка со стороны руководителей и болельщиков только помогла, особенно тренерскому штабу», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

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