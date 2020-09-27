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Экс-защитник «Виннипега» Дастин Бафлин может завершить карьеру

Экс-защитник «Виннипега» Дастин Бафлин может завершить карьеру
Хоккей / НХЛ 0

Бывший защитник «Виннипег Джетс» Дастин Бафлин может завершить карьеру в НХЛ, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Очень маловероятно, что Дастин Бафлин вернётся на лёд. Клубы проявляли к нему интерес. Одна из команд, которая спрашивала о нём, — «Уайлд». Они полагали, что Бафлин хотел бы играть в клубе, поскольку связан с Миннесотой. Вероятно, это единственная команда, у которой есть шанс. Но Бен Хэнкинсон, агент игрока, сказал мне, что возвращение Бафлина сомнительно», — цитирует Фридмана Sportsnet.

35-летний защитник не играл в сезоне-2019/2020. Перед началом сезона «Виннипег» де-юре дисквалифицировал Бафлина из-за неявки в тренировочный лагерь. Де-факто ему был предоставлен отпуск по личным обстоятельствам. В апреле клуб расторг контракт с хоккеистом.

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