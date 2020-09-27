Гончар: «Даллас» проявляет неимоверную волю к победе. Думаю, будет седьмой матч
Бывший защитник «Даллас Старз» Сергей Гончар оценил шансы команды на победу в финале плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-3).
«Считаю, шанс у «Далласа» есть. Команда проявляет неимоверную волю к победе и характер, игроки бьются до последнего, не опускают руки. Если у них хватит сил играть с таким настроем, то есть шансы на Кубок Стэнли. Думаю, будет седьмой матч.
Особенность этого «Далласа» в характере. Они не считаются фаворитами, никто не ждал от них ничего. Несмотря на это, они в каждом матче выходят и делают всё для победы. В команде очень удачное сочетание молодежи и опыта», — цитирует Гончара ТАСС.
Ранее Гончар оценил игру голкипера команды Антона Худобина после пятого матча финала Кубка Стэнли с «Тампой».
Гончар: Худобин просто играет на уровне MVP плей-офф
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