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Кучеров и Пойнт стали пятыми одноклубниками в истории НХЛ, набравшими 32 очка в плей-офф

Кучеров и Пойнт стали пятыми одноклубниками в истории НХЛ, набравшими 32 очка в плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» отдал две результативные передачи. Встреча закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу «Далласа».

В розыгрыше плей-офф Пойнт набрал 32 (13+19) очка. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров, уступая лишь одноклубнику Никите Кучерову, который в 24 матчах набрал 33 (7+26) очка.

Кучеров и Пойнт — пятые в истории одноклубники, набравшие по 32 очка и более в одном розыгрыше плей-офф НХЛ.

Аналогичная результативность была у игроков «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье (44 очка), Марка Рекки (34) и Кевина Стивенса (33) в 1991 году. Дважды достижение повторяли игроки «Эдмонтон Ойлерс». В 1985-м подобная результативность была у Уэйна Гретцки (47) и Пола Коффи (37). А в 1988-м – у Уэйна Гретцки (43) и Марка Мессье (34).

В 1983 году за пределы 32 очков вышли игроки «Бостон Брюинз» Барри Педерсон (32) и Рик Миддлтон (33).

У Кучерова — второй результат по количеству очков в плей-офф с 2000 года после Малкина
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