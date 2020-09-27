«Торпедо» объявило о подписании контракта с Зиятом Пайгиным

Пресс-служба «Торпедо» сообщила о подписании контракта с защитником Зиятом Пайгиным. Накануне, 26 сентября, о переходе игрока в нижегородский клуб сообщил агент хоккеиста Александр Черных. Он сказал, что Пайгин подписал контракт на один сезон.

В августе 2020 года Пайгин покинул «Локомотив», расторгнув контракт с ярославцами. При этом Пайгин перешёл в «Локо» лишь в мае. «Локомотив» командировал Пайгина в «Буран».

В минувшем сезоне защитник выступал за «Нефтехимик». Провёл за нижнекамский клуб 56 матчей и набрал 12 (5+7) очков. В четырёх матчах плей-офф результативными действиями не отметился. В среднем проводил на льду 16 минут в матче.

«Торпедо» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Нижегородцы в девяти матчах набрали шесть очков.