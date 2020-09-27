Тренер «Ак Барса»: нам нужно улучшить начало игры, лучше играть в большинстве

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Встреча состоится сегодня, 27 сентября.

«У соперника интересная команда, хорошо обученная, довольно молодая. «Северсталь» старается играть в высоком темпе, поддерживая его за счёт наложения смен. Будет интересная игра.

И в игре с ЦСКА они играли в своей манере. Хорошо работает тренерский штаб уже второй сезон, поэтому игроки знают требования тренеров и показывают хорошую командную игру.

Мы больше делаем акцент на своих действиях, нам нужно улучшить начало игры, лучше играть в большинстве. Нам самим есть над чем работать», — цитирует Перова пресс-служба «Ак Барса».

Матч «Северсталь» — «Ак Барс» начнётся в 17:30 мск.