Тренер «Ак Барса»: нам нужно улучшить начало игры, лучше играть в большинстве
Тренер «Ак Барса» Евгений Перов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Встреча состоится сегодня, 27 сентября.
«У соперника интересная команда, хорошо обученная, довольно молодая. «Северсталь» старается играть в высоком темпе, поддерживая его за счёт наложения смен. Будет интересная игра.
И в игре с ЦСКА они играли в своей манере. Хорошо работает тренерский штаб уже второй сезон, поэтому игроки знают требования тренеров и показывают хорошую командную игру.
Мы больше делаем акцент на своих действиях, нам нужно улучшить начало игры, лучше играть в большинстве. Нам самим есть над чем работать», — цитирует Перова пресс-служба «Ак Барса».
Матч «Северсталь» — «Ак Барс» начнётся в 17:30 мск.
- 27 сентября 2020
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