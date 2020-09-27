Минское «Динамо» одержало пятую победу подряд, обыграв «Трактор» по буллитам

В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» на своей площадке уступил минскому «Динамо» со счётом 2:3 Б.

Ещё в первом периоде белорусский клуб забросил две шайбы. На 11-й минуте Артём Демков вывел гостей вперёд, а затем автором гола стал Роб Клинкхаммер.

После перерыва Ярослав Косов отыграл одну шайбу, а в третьем периоде игру в овертайм перевёл Ник Бэйлен. В овертайме заброшенных шайб не было, а в серии буллитов победу «Динамо» принёс точный бросок Артёма Демкова.

Минское «Динамо» одержало уже пятую победу подряд. «Трактор» продлил неудачную серию, теперь она включает в себя уже три поражения.

«Динамо» набрало 14 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 10 очками.