Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Минское «Динамо» одержало пятую победу подряд, обыграв «Трактор» по буллитам

Минское «Динамо» одержало пятую победу подряд, обыграв «Трактор» по буллитам
Хоккей / КХЛ 0

В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» на своей площадке уступил минскому «Динамо» со счётом 2:3 Б.

Ещё в первом периоде белорусский клуб забросил две шайбы. На 11-й минуте Артём Демков вывел гостей вперёд, а затем автором гола стал Роб Клинкхаммер.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
Б
Динамо Мн
Минск
0:1 Демков (Паре) – 10:45' (5x5)   0:2 Клинкхаммер (Спунер) – 15:26' (5x5)   1:2 Косов – 32:09' (5x5)   2:2 Бэйлен (Гика) – 40:57' (5x5)   2:3 Демков – 65:00' (ПБ)

После перерыва Ярослав Косов отыграл одну шайбу, а в третьем периоде игру в овертайм перевёл Ник Бэйлен. В овертайме заброшенных шайб не было, а в серии буллитов победу «Динамо» принёс точный бросок Артёма Демкова.

Минское «Динамо» одержало уже пятую победу подряд. «Трактор» продлил неудачную серию, теперь она включает в себя уже три поражения.

«Динамо» набрало 14 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 10 очками.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020