ЦСКА одержал четвёртую победу в пяти последних матчах, обыграв «Йокерит»

В Хельсинки завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. «Йокерит» принимал ЦСКА, встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Москвичи вышли вперёд уже на первой минуте встречи, отличился Антон Слепышев. Вскоре Ессе Йоэнсуу сравнял счёт, а затем Вели-Матти Савинайнен забросил вторую шайбу финского клуба.

Концовка осталась за москвичами. В третьем периоде гости забросили три шайбы. Их авторами стали Сергей Андронов, Андрей Светлаков и Дмитрий Саморуков.

ЦСКА одержал четвёртую победу в пяти последних матчах в КХЛ. «Йокерит» потерпел первое поражение после серии из трёх побед.

ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» с шестью очками находится на девятом месте. Но финский клуб пока провёл лишь пять матчей.