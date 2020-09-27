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ЦСКА одержал четвёртую победу в пяти последних матчах, обыграв «Йокерит»

ЦСКА одержал четвёртую победу в пяти последних матчах, обыграв «Йокерит»
Хоккей / КХЛ 0

В Хельсинки завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. «Йокерит» принимал ЦСКА, встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Москвичи вышли вперёд уже на первой минуте встречи, отличился Антон Слепышев. Вскоре Ессе Йоэнсуу сравнял счёт, а затем Вели-Матти Савинайнен забросил вторую шайбу финского клуба.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Слепышев (Локтионов, Голдобин) – 00:57' (5x5)   1:1 Йоэнсуу (Скленичка, О'Нилл) – 05:38' (5x5)   2:1 Савинайнен (Лехтонен, Толванен) – 27:09' (5x4)   2:2 Андронов (Локтионов, Саморуков) – 43:31' (5x5)   2:3 Светлаков (Попов, Киселевич) – 57:08' (5x5)   2:4 Саморуков (Андронов) – 59:56' (en)

Концовка осталась за москвичами. В третьем периоде гости забросили три шайбы. Их авторами стали Сергей Андронов, Андрей Светлаков и Дмитрий Саморуков.

ЦСКА одержал четвёртую победу в пяти последних матчах в КХЛ. «Йокерит» потерпел первое поражение после серии из трёх побед.

ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» с шестью очками находится на девятом месте. Но финский клуб пока провёл лишь пять матчей.

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