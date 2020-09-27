Саморуков: с такими командами, как «Йокерит», интереснее играть и выигрывать

Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом». Встреча закончилась победой ЦСКА со счётом 4:2.

«Хорошая победа, все работали, старались. Нашли момент, чтобы забить гол и выиграть. В раздевалке ничего не сказали, тренируемся и отрабатываем. Хорошо получилось, шайба легла у меня. И по составу, и по игре видно, что «Йокерит» непростой соперник. Но именно с такими командами интереснее играть и выигрывать. Это хоккей, поэтому кто хочет играть агрессивнее, тот старается.

Ближайших соперников разберём, посмотрим видео и будем в обычном режиме работать, улучшать нашу игру.

Наши болельщики всегда приходят на игры. Всегда приятно видеть своих болельщиков. Приходите, мы вам рады и играем для вас», — цитирует Саморукова пресс-служба ЦСКА.