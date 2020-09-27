«Торпедо» победило «Нефтехимик» после серии из пяти поражений

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» на своём льду одержало победу в матче с «Нефтехимиком». Встреча закончилась со счётом 5:1.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

Уже на третьей минуте хозяев вперёд вывел Сергей Гончарук. В концовке первого периода Гончарук оформил дубль. Вторая двадцатиминутка получилась нерезультативной. Зато в третьем периоде Андрей Бельевич, Крис Уайдман и Антон Шенфельд довели счёт до крупного. Уже в самой концовке нижегородцам удалось размочить счёт.

«Торпедо» одержало первую победу после серии из пяти поражений. «Нефтехимик» потерпел первое поражение, одержав победы в двух последних матчах в КХЛ.