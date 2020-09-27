«Торпедо» победило «Нефтехимик» после серии из пяти поражений
В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» на своём льду одержало победу в матче с «Нефтехимиком». Встреча закончилась со счётом 5:1.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
Уже на третьей минуте хозяев вперёд вывел Сергей Гончарук. В концовке первого периода Гончарук оформил дубль. Вторая двадцатиминутка получилась нерезультативной. Зато в третьем периоде Андрей Бельевич, Крис Уайдман и Антон Шенфельд довели счёт до крупного. Уже в самой концовке нижегородцам удалось размочить счёт.
КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
5 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Гончарук (Пайгин) – 02:46' (5x4) 2:0 Гончарук (Серебряков) – 17:10' (5x5) 3:0 Белевич (Шенфельд) – 51:03' (4x4) 4:0 Уайдман (Жафяров, Мили) – 54:24' (5x5) 5:0 Шенфельд (Уайдман, Мили) – 55:13' (5x5) 5:1 Порядин – 59:35' (5x3)
«Торпедо» одержало первую победу после серии из пяти поражений. «Нефтехимик» потерпел первое поражение, одержав победы в двух последних матчах в КХЛ.
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