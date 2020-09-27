Гатиятулин: «Трактору» нужно прибавлять в реализации, не устраивает игра в большинстве

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча с минским «Динамо». Встреча закончилась победой белорусского клуба со счётом 3:2 Б.

«Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Она необходима команде. Слова благодарности ребятам за самоотдачу. Этот матч складывался непросто, вначале мы допустили ошибки и пропустили голы. Тем не менее придерживались своей игры, создавали моменты, но опять подвела реализация в большинстве и равных составах. Работаем, уделяем этому большое внимание, будем прибавлять. Соперник ничем не удивил. Ждали такой игры, она такой и получилась. Мы сосредотачиваемся больше на своей игре, создаём моменты, но нужно прибавлять в реализации.

Не смогли реализовать большинство, играли и «пять на четыре» и «пять на три». Появилась нервозность, допустили ненужные ошибки, которые привели к пропущенным шайбам. В перерыве поговорили, расставили акценты, попросили сыграть строже в обороне и создавать в атаке. Где-то игру переломили, но подводит реализация.

Ищем варианты при игре в большинстве, немного изменили в этом матче. Надо время. Конечно, не устраивает большинство, но уделяем этому большое внимание и на тренировках, и на собраниях», — цитирует Гатиятулина пресс-служба «Трактора».