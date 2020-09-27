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«Ак Барс» потерпел первое поражение после серии из семи побед, уступив «Северстали»

«Ак Барс» потерпел первое поражение после серии из семи побед, уступив «Северстали»
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкая «Северсталь» одержала победу в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. «Северсталь» победила в овертайме «Ак Барс». Встреча закончилась со счётом 3:2 ОТ.

В середине второго периода хозяева вышли вперёд после точного броска Индржиха Абдула. Гости отыгрались в третьем периоде после точного броска Михаила Фисенко. Вскоре Даниил Вовченко вновь обеспечил преимущество «Северстали», но Артём Галимов перевёл игру в овертайм. В овертайме победную шайбу забросил Вовченко, оформив дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2020, воскресенье. 17:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Абдул (Морозов, Виттасмяки) – 35:42' (5x5)   1:1 Фисенко (Петров) – 47:12' (4x5)   2:1 Вовченко (Петунин, Провольнев) – 51:36' (5x5)   2:2 Галимов (Яруллин, Петров) – 57:28' (5x5)   3:2 Вовченко (Адамчук) – 64:15' (3x3)

«Северсталь» одержала уже третью победу в пяти последних матчах. «Ак Барс» потерпел первое поражение после семи побед.

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