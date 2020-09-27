«Ак Барс» потерпел первое поражение после серии из семи побед, уступив «Северстали»

Череповецкая «Северсталь» одержала победу в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. «Северсталь» победила в овертайме «Ак Барс». Встреча закончилась со счётом 3:2 ОТ.

В середине второго периода хозяева вышли вперёд после точного броска Индржиха Абдула. Гости отыгрались в третьем периоде после точного броска Михаила Фисенко. Вскоре Даниил Вовченко вновь обеспечил преимущество «Северстали», но Артём Галимов перевёл игру в овертайм. В овертайме победную шайбу забросил Вовченко, оформив дубль.

«Северсталь» одержала уже третью победу в пяти последних матчах. «Ак Барс» потерпел первое поражение после семи побед.