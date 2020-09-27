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«Авангард» одержал победу в матче с «Металлургом»

«Авангард» одержал победу в матче с «Металлургом»
Хоккей / КХЛ 0

Омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал «Металлург». Встреча, проходившая в Балашихе, закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Важнейшую шайбу в этой встрече забросил Корбан Найт. Легионер «Авангарда» отличился на 34-й минуте. «Авангард» мог удвоить преимущество, но на 39-й минуте Сергей Шумаков не реализовал буллит. Впрочем, он всё же стал автором гола. Уже на последних секундах форвард отправил шайбу в пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2020, воскресенье. 18:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Найт (Секач, Толчинский) – 33:27' (5x4)   2:0 Шумаков (Емелин, Потапов) – 59:51' (en)

«Авангард» одержал вторую победу подряд. В пяти последних матчах омский клуб одержал три победы. Для «Металлурга» это поражение стало вторым кряду. До этого «Магнитка» выиграла три матча подряд.

«Авангард» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков. «Металлург» располагается на пятом месте (12).

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