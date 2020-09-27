«Авангард» одержал победу в матче с «Металлургом»

Омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал «Металлург». Встреча, проходившая в Балашихе, закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Важнейшую шайбу в этой встрече забросил Корбан Найт. Легионер «Авангарда» отличился на 34-й минуте. «Авангард» мог удвоить преимущество, но на 39-й минуте Сергей Шумаков не реализовал буллит. Впрочем, он всё же стал автором гола. Уже на последних секундах форвард отправил шайбу в пустые ворота.
«Авангард» одержал вторую победу подряд. В пяти последних матчах омский клуб одержал три победы. Для «Металлурга» это поражение стало вторым кряду. До этого «Магнитка» выиграла три матча подряд.
«Авангард» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков. «Металлург» располагается на пятом месте (12).
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