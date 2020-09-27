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Хартли: доволен Костиным, но ещё рано оценивать его выступление

Хартли: доволен Костиным, но ещё рано оценивать его выступление
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом». Встреча завершилась победой «Авангарда» со счётом 2:0.

«Важная победа. Конечно, стоит отметить игру Гарипова. Мы забросили важную шайбу в большинстве и отлично отработали в меньшинстве. При игре «три на пять» даже заработали буллит. Шумаков поборолся в концовке и подстраховал нас. «Магнитка» здорово работала, было много борьбы у борта, борьбы за шайбу.

Чудинов ещё много пропустит, как и Комаров. Буше, Хохлачёв и Покка вернутся быстрее, но им требуется время для восстановления. Бек – отличный хоккеист, он отлично играл за наш клуб. Но за два матча «Магнитка» нам ни разу не забросила, я хочу похвалить всю нашу команду.

Климом Костиным доволен, но ещё рано оценивать его выступление. Он встраивается в нашу систему, так как Костин играл в марте, а потом провёл за океаном лишь пару за океаном. Мне нравятся его габариты, он хочет учиться, а я люблю учить. Повторюсь, я доволен, но Климу нужно работать, для этого требуется время.

Гол Шумакова – приятный бонус для него. Он выиграл битву за шайбу, подарив нам важный второй гол», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Авангард» одержал победу в матче с «Металлургом»
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