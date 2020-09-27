Чибисов: в каких-то моментах переигрывали «Авангард», но соперник реализовал свои моменты
Нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом». Клуб из Омска одержал победу со счётом 2:0.
«Хорошо играли, выглядела наша команда достойно, в каких-то моментах переигрывали, соперник реализовал свои моменты и большинство, мы этого не сделали. Всё просто.
Два матча без голов? Ну, мы атакуем, обостряем, не можем забить, и тут нет никаких утешений, только нужно работать, продавливать, и потом пойдёт», — передаёт слова Чибисова корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.
«Авангард» одержал вторую победу подряд. В пяти последних матчах омский клуб одержал три победы. Для «Металлурга» это поражение стало вторым кряду. До этого «Магнитка» выиграла три матча подряд.
«Авангард» одержал победу в матче с «Металлургом»
- 27 сентября 2020
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