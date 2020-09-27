Марьямяки: «Йокерит» не был готов к матчу с ЦСКА, исход встречи решили маленькие детали

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Встреча закончилась победой москвичей со счётом 4:2. Ранее «Йокерит» пропустил несколько матчей чемпионата из-за вспышки коронавируса.

«Мы не были готовы сегодня. Исход матча решили маленькие детали. В них соперник оказался лучше. Надо спокойно пересмотреть эту игру и проанализировать её. Нет, у нас не было задачи сохранить минимальный победный счёт. Мы хотели забивать ещё и побеждать более уверенно. Но ЦСКА — отличный соперник, который использовал все свои шансы, в отличие от нас», — цитирует специалиста пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА одержал четвёртую победу в пяти последних матчах в КХЛ. «Йокерит» потерпел первое поражение после серии из трёх побед.