Марьямяки: «Йокерит» не был готов к матчу с ЦСКА, исход встречи решили маленькие детали

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Встреча закончилась победой москвичей со счётом 4:2. Ранее «Йокерит» пропустил несколько матчей чемпионата из-за вспышки коронавируса.
«Мы не были готовы сегодня. Исход матча решили маленькие детали. В них соперник оказался лучше. Надо спокойно пересмотреть эту игру и проанализировать её. Нет, у нас не было задачи сохранить минимальный победный счёт. Мы хотели забивать ещё и побеждать более уверенно. Но ЦСКА — отличный соперник, который использовал все свои шансы, в отличие от нас», — цитирует специалиста пресс-служба ЦСКА.
ЦСКА одержал четвёртую победу в пяти последних матчах в КХЛ. «Йокерит» потерпел первое поражение после серии из трёх побед.
- 27 сентября 2020
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