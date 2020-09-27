Немировски: с самого начала матча с «Нефтехимиком» были видны и настрой, и концентрация

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Клуб из Нижнего Новгорода одержал победу со счётом 5:1

«Получилась хорошая игра. С самого начала были видны и настрой, и концентрация.

Хорошо действовали на протяжении всего матча. Важно, что организовали четыре шайбы в большинстве. Игрой я доволен.

Немного расстроило, что проведший отличную игру Никита Серебряков не сумел сохранить ворота в неприкосновенности. Он сегодня был этого достоин. В остальном – всё очень хорошо.

Доволен возвращением в состав такого важного хоккеиста, как Кирилл Ураков. Очень хорошо дебютировал Зият Пайгин. Великолепно глаза горели у Сергея Гончарука.

Такой настрой и подготовка в итоге принесли результат. Идём дальше, готовимся к следующей игре», – цитирует Немировски пресс-служба «Торпедо».