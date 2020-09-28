Гудроу: завершить серию нелегко в любом раунде, но особенно в финале

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Баркли Гудроу оценил ситуацию в серии с «Даллас Старз» в финале Кубка Стэнли.
«Завершить серию нелегко в любом раунде, но особенно в финале. Когда твой соперник прижат к стене, можно не сомневаться, что ты получишь его лучшую версию и самый отчаянный отпор. Этот отпор от первого раунда и дальше становится всё сложнее. Мы знали, что придётся трудно, но думаю, что у нас ещё осталась следующая передача, на которую мы сможем завтра переключиться. И добиться того, за чем сюда приехали», — цитирует Гудроу пресс-служба НХЛ.
Пятый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз» на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся. Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 3:2 во втором овертайме. Таким образом, «Даллас» сократил отставание в серии («Тампа» ведёт 3-2).
- 28 сентября 2020
-
10:53
-
10:19
-
09:54
-
09:37
-
09:25
-
08:38
- 27 сентября 2020
-
23:35
-
23:04
-
22:54
-
22:36
-
22:04
-
21:53
-
21:42
-
21:18
-
21:04
-
20:50
-
20:26
-
19:57
-
19:57
-
19:19
-
19:01
-
18:15
-
17:42
-
17:11
-
16:51
-
16:21
-
16:14
-
15:40
-
15:06
-
14:40
-
14:15
-
13:56
-
13:30
-
13:03
-
12:45