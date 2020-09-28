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Гудроу: завершить серию нелегко в любом раунде, но особенно в финале

Гудроу: завершить серию нелегко в любом раунде, но особенно в финале
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Баркли Гудроу оценил ситуацию в серии с «Даллас Старз» в финале Кубка Стэнли.

«Завершить серию нелегко в любом раунде, но особенно в финале. Когда твой соперник прижат к стене, можно не сомневаться, что ты получишь его лучшую версию и самый отчаянный отпор. Этот отпор от первого раунда и дальше становится всё сложнее. Мы знали, что придётся трудно, но думаю, что у нас ещё осталась следующая передача, на которую мы сможем завтра переключиться. И добиться того, за чем сюда приехали», — цитирует Гудроу пресс-служба НХЛ.

Пятый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз» на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся. Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 3:2 во втором овертайме. Таким образом, «Даллас» сократил отставание в серии («Тампа» ведёт 3-2).

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