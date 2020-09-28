Экс-форвард «Филадельфии» Крис Стюарт завершил карьеру
Экс-нападающий «Филадельфия Флайерз» Крис Стюарт объявил о завершении карьеры. Об этом хоккеист сообщил на своей странице в «Твиттере».
Форвард опубликовал фото со стульями, разукрашенными в цвет всех клубов, за которые он выступал.
32-летний хоккеист провел в НХЛ 11 сезонов, выступая за такие команды, как «Колорадо Эвеланш», «Сент-Луис Блюз», «Баффало Сэйбрз», «Миннесота Уайлд», «Анахайм Дакс», «Калгари Флэймз» и «Филадельфия Флайерз». Всего на счету Стюарта 668 матчей в НХЛ, в которых он набрал 332 (160+162) очка.
Напомним, в январе этого года «Филадельфия» отправила на драфт отказов 32-летнего канадского форварда. В сезоне-2019/2020 форвард сыграл в 15 матчах за основную команду, отдав одну результативную передачу.
Клубы НХЛ отправили на драфт отказов двух хоккеистов
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