Галузин: впервые играл в Нижнем Новгороде с «Торпедо», был мандраж
Нападающий «Нефтехимика» Владимир Галузин подвёл итоги матча с «Торпедо» (1:5). Галузин выступал за нижегородский клуб с 2008 по 2019 год.
«Я впервые играл в Нижнем Новгороде с «Торпедо», поэтому был небольшой мандраж. Хотя ощущения от игры дома, конечно, положительные. Спасибо болельщикам за хорошую атмосферу.
За своё удаление в начале матча вины не чувствую. Мы все одна команда. Никто не должен на кого-то показывать пальцем. Это обычный рабочий момент.
На то, что сегодня в воротах «Торпедо» играл неопытный Никита Серебряков, мы внимания не обращали. Если вратарь играет в КХЛ, значит, его надо уважать. В КХЛ нет слабых или неопытных вратарей. Серебряков сегодня провёл хороший матч», — приводит слова Галузина пресс-служба КХЛ.
Владимир Галузин подписал однолетний контракт с «Нефтехимиком»
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