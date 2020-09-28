Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Галузин: впервые играл в Нижнем Новгороде с «Торпедо», был мандраж

Галузин: впервые играл в Нижнем Новгороде с «Торпедо», был мандраж
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Нефтехимика» Владимир Галузин подвёл итоги матча с «Торпедо» (1:5). Галузин выступал за нижегородский клуб с 2008 по 2019 год.

«Я впервые играл в Нижнем Новгороде с «Торпедо», поэтому был небольшой мандраж. Хотя ощущения от игры дома, конечно, положительные. Спасибо болельщикам за хорошую атмосферу.

За своё удаление в начале матча вины не чувствую. Мы все одна команда. Никто не должен на кого-то показывать пальцем. Это обычный рабочий момент.

На то, что сегодня в воротах «Торпедо» играл неопытный Никита Серебряков, мы внимания не обращали. Если вратарь играет в КХЛ, значит, его надо уважать. В КХЛ нет слабых или неопытных вратарей. Серебряков сегодня провёл хороший матч», — приводит слова Галузина пресс-служба КХЛ.

Владимир Галузин подписал однолетний контракт с «Нефтехимиком»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020